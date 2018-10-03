Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ikinci maçında bugün deplasmanda Portekiz’in Porto takımıyla karşılaşacak. İki takım arasında Dragao Stadı’nda oynanacak maç saat 22.00’de başlayacak. Gruptaki ilk maçında Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray, ilk haftayı lider geçti. Porto ise deplasmanda Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı. Grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova ile Schalke 04, Moskova’da karşılaşacak. Maç saat 19.55’te başlayacak. Galatasaray’da iki oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasında kırmızı kart gören Badou Ndiaye, Porto mücadelesinde cezalı olduğu için oynayamayacak. Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da Porto’ya karşı sahadaki yerini alamayacak. Galatasaray’da hafif sakatlığı bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan son çalışmada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte, cezası nedeniyle Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde oynayamayan Belhanda ise teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

PORTO, ABOUBAKAR’DAN YOKSUN

Portekiz temsilcisinde daha önce Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Galatasaray’a karşı sahada olamayacak. Porto’nun ligdeki Tondela maçında sakatlanan Kamerunlu futbolcu, ameliyat olduğu için uzun süre sahalardan uzak kalacak. Mavi-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Riechedly Bazoer’in de Galatasaray’a karşı forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray, Porto müsabakası öncesi Portekiz’de oynadığı Avrupa kupası maçlarında iyi performans sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’da Portekiz temsilcileriyle deplasmanda 3 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 2’sini kazanıp, 1’ini kaybetti. Galatasaray, 2008-09 sezonu UEFA Kupası’nda Benfica’yı 2-0, 2012-13 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Braga’yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile deplasmanda oynadığı maçı ise 2-1 kaybetti.

Kazanacak güce sahibiz

G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün Porto ile yapacakları maçtan galip ayrılmak istediklerini söyledi. Albayrak, “Porto ile zorlu bir maç oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. Ona göre hazırlandık. Eksiklerimiz vardı. İnşallah Türkiye’ye galip dönmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz.” dedi. Porto’yu ciddiye aldıklarını aktaran Albayrak, “Hem teknik ekibimiz hem de futbolcularımız hazır ama baştan büyük konuşmamak lazım. Deplasmanda Porto ile oynuyorsunuz. Rakibiniz ne kadar formsuz olsa da bunun bilincinde ve ciddiyetindeyiz. Alacağımız galibiyete çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

Cimbom devlerle yarışıyor

Avrupa futbolunun büyük liglerinde özellikle iç saha performansları göz önüne alındığında G.Saray, Avrupa’nın devleriyle yarışıyor. Cimbom, gösterdiği iç saha performansıyla İngiltere’den Manchester City, İspanya’dan Barcelona, İtalya’dan Juventus ve Fransa’dan PSG ile rekabet halinde. Geçen sezonda gösterdiği iç saha performansıyla şampiyonluğun yolunu açan sarı-kırmızılı ekip 4 iç saha maçından 12 puan çıkardı ve 12 gol attı. Ligde 2 mağlubiyetini de deplasmanda alan G.Saray, 15 gol atmasına karşın kalesinde 9 gol gördü ve 15 puanla liderliğini sürdürdü. Geçen sezonun 7. haftasında da iç sahada çıktığı 4 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, 12 gol attı ve 3 gol yedi. Geçen sezonu ise ev sahibi olduğu 17 maçta 16 galibiyet alarak kapatan G.Saray, sadece 1 beraberlik elde etti.

Eski Portolular için özel maç

G.Saray’ın Brezilyalı futbolcuları Fernando ve Maicon, daha önce Porto’da forma giydikleri için bu maçın kendileri için özel bir karşılaşma olacağını söyledi. Fernando, “Porto çok güçlü bir takım. Dragao’da oynamak zordur ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Maicon ise “G.Saray için oynuyorum ve kazanmasını istiyorum. Gol de yiyebiliriz ama önemli olan maçı kazanmamız” diye konuştu.

Galibiyet Aboubakar’a armağan olacak

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, “Tüm takım hastaneye Aboubakar’ın yanına gittik, çok sevindi. Negatif durumlar bazen insanları daha da kenetlendiriyor. Hastanede, ‘Haydi G.Saray’ı yenelim ve galibiyeti Aboubakar’a armağan edelim’ dedik” dedi. Sahalarında 3 puanı almak için her şeyi yapacaklarını belirten Conceiçao, “G.Saray’ı tanıyoruz. Nasıl dinamiklere sahip olduklarını biliyoruz. Güçlü yanları kadar zayıf yanlarını da biliyoruz” diye konuştu.