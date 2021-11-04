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Aslan zirveyi korumak istiyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında bugün sahasında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. İlk 3 maçta aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, Moskova ekibini yenerek zirvedeki yerini pekiştirmeyi amaçlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aslan zirveyi korumak istiyor
Sarı-kırmızılılar ilk maçta Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, bugün evinde Rusya ekibi Lokomotiv Moskova’yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadyumu’nda ağırlayacağı rakibi karşısında galibiyet arayacak. Aslan, E Grubu’nda topladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Sarı-kırmızılılar, Moskova ekibi karşısında alacağı üç puanla hem zirvedeki yerini korumak istiyor hem de üst tura bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.

Galatasaray, ilk hafta sahasında Lazio’yu 1-0 mağlup ederken, ikinci maçta deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, grubun üçüncü karşılaşmasında ise Rusya ekibi Lokomotiv Moskova’yı 1-0 yendi.

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İki eksik var

Galatasaray’da iki futbolcu sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları süren ve tedavileri devam eden Arda Turan ve Sacha Boey, Lokomotiv Moskova maçında görev yapama yapamayacak. UEFA’ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Assunçao ve kaleci Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.

Nef Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Grubun diğer maçında ise saat 23.00’de Fransa ekibi Marsilya sahasında İtalya’nın Lazio takımını ağırlayacak.

  • GALATASARAY-LOKOMOTİV MOSKOVA
  • STAT: Nef
  • HAKEM: Sandro Scharer (İsviçre)
  • SAAT: 20.45 / YAYIN: Exxen
  • GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Muhammed
  • TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
  • LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedvaj, Pablo, Rybus, Beka, Barinov, Rybchinskiy, Anjorin, Zemaletdinov, Kerk
  • TEKNİK DİREKTÖR: Markus Gisdol
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