Aslan'a 1.93'lük kule

Son olarak Wilfried Zaha'yı kadrosuna katan Galatasaray'da transfer mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda ön libero bölgesine de takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın gündemine 1.93 boyundaki Sırp oyuncu Uros Racic girdi.





Bonservisi İspanyol kulübü Valencia'da olan 25 yaşındaki futbolcu için İspanyol ekibiyle temaslara başlandı. Başkanvekili Erden Timur'un yönettiği transfer pazarlığının olumlu başladığı, sarı-kırmızılı yöneticilerin diğer taraftan da Sırp oyuncu ve menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.





Fizik gücüyle dikkat çeken Sırp futbolcu, her iki ayağını da iyi kullanabiliyor. Galatasaray'ın hedefi Racic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katabilmek.





Valencia ile bonservis konusunda anlaşma sağlanamazsa, satın alma opsiyonlu kiralama da düşünülüyor.





Geride bıraktığımız sezonu Braga'da kiralık geçiren Racic, Portekiz ekibiyle toplam 38 maça çıktı ve 4 gollük skor katkısı verdi. Öte yandan Racic'in tanıdığı futbolcuları arayarak İstanbul ve Galatasaray hakkında bilgi topladığı da belirtildi.











