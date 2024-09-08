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Spor

Aslan'da alternatif sıkıntısı

Yaz transfer döneminde birçok oyuncusunu gönderen sarı-kırmızdı takımda, birçok bölge alternatifsiz kaldı. Sağ bek, sol bek, ön libero, on numara bölgelerinde alternatifi olmayan, sol kanat menşeili oyuncusu ise hiç bulunmayan Okan Buruk yeni çözümler üretmeye çalışıyor.

09:50 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Okan Buruk sistemi değiştirecek.
Okan Buruk sistemi değiştirecek.

Galatasaray, yaz transfer dönemini büyük ölçüde tamamladı. Sarı-kırmızılı takım Avrupa Ligi'nde mücadele edecek isimleri UEFA'ya teslim etti. Sara, Jelert, Jakobs ve Batshuayi'yi transfer eden Aslan, son olarak Osimhen'le bombayı patlattı.


Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Zaniolo, Oliviera, Dubois, Köhn ve Kazımcan gibi isimleri başka takımlara gönderen Galatasaray'da birçok bölge alternatifsiz kaldı. Kaleci, stoper, merkez orta saha, sağ kanat ve santrfor bölgesinde eksiği bulunmayan sarı-kırmızılı takımın diğer bölgelerde tek oyuncusu bulunuyor. Sağ bekte Jelert, sol bekte ise Jakobs'un alternatifi yok. Ön liberoda Lucas Torreira, 10 numarada Dries Mertens tek başına kaldı. Galatasaray'da ana mevkisi sol kanat olan futbolcu ise hiç yok.



Buruk sıkı çalışıyor

Teknik direktör Okan Buruk, milli takımlar için verilen arada sıkı çalışıyor. Galatasaray'ın başında son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan tecrübeli çalıştırıcı, üst üste 3. şampiyonluğu için ince eleyip sık dokuyor. Yeni formasyonlar üzerinde çalışan Buruk, eksik bölgelerin açığını kapatmaya çalışacak. Özellikle Osimhen'in katılmasıyla birlikte çift forvet oynamayı planlayan deneyimli teknik adam, liglere verilen arada ye planını oturtmaya çalışacak.



#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
#UEFA Avrupa Ligi
36 dakika önce
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