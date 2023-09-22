Aslan'da değişim zamanı

Devler Ligi'ndeki eleme maçları sebebiyle sezonu erken açan Aslan, bir süredir hep aynı isimlerle sahaya çıkıyordu. Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı son 4 maçta 10 isim sürekli forma giydi. Yeni transferlerin ve sakatlığı bulunan oyuncuların yavaş yavaş hazır olmasıyla birlikte kadroda değişiklikler başlayacak.

Sadece Sacha Boey, Torreira ve Icardi'ye dokunmayacak olan teknik direktör Okan Buruk, ilk değişikliği sol bekte yapacak. Bir türlü form tutamayan Angelino'nun yerine Kazımcan monte edilirken, tüm maçlarda görev alan 36 yaşındaki Mertens dinlendirilecek. Ndombele ve Zaha, tam hazır olduklarında ilk 11'e girecek. Bazı maçlarda 3 yerli sayısını tutturabilmek için Muslera'nın yerine Günay kaleyi koruyacak. Formsuz Nelsson da zaman zaman formasını Davinson Sanchez'e bırakacak.