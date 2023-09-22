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Spor

Aslan'da değişim zamanı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında evinde Kopenhag'la berabere kalmasının ardından değişim rüzgarları esmeye başladı. Yeni transferlere şans vermeyi düşünen teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişiklik yapmayı planlıyor.

09:40 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

Galatasaray'ın Kopenhag maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag karşısında 2-0 geriden gelip 1 puan koparmayı başaran Galatasaray'da bu haftadan itibaren değişim rüzgarları esecek.


Devler Ligi'ndeki eleme maçları sebebiyle sezonu erken açan Aslan, bir süredir hep aynı isimlerle sahaya çıkıyordu. Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı son 4 maçta 10 isim sürekli forma giydi. Yeni transferlerin ve sakatlığı bulunan oyuncuların yavaş yavaş hazır olmasıyla birlikte kadroda değişiklikler başlayacak.


Sadece 3 futbolcu garanti

Sadece Sacha Boey, Torreira ve Icardi'ye dokunmayacak olan teknik direktör Okan Buruk, ilk değişikliği sol bekte yapacak. Bir türlü form tutamayan Angelino'nun yerine Kazımcan monte edilirken, tüm maçlarda görev alan 36 yaşındaki Mertens dinlendirilecek. Ndombele ve Zaha, tam hazır olduklarında ilk 11'e girecek. Bazı maçlarda 3 yerli sayısını tutturabilmek için Muslera'nın yerine Günay kaleyi koruyacak. Formsuz Nelsson da zaman zaman formasını Davinson Sanchez'e bırakacak.





#Galatasaray
#Angelino
#Okan Buruk
#Kazımcan Karataş
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