Aslan'da gündem Cengiz Ünder

Teknoloji

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Metaverse projesi

Son dönemlerin popüler konularından birisi olan metaverse ülkemizde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yerli ve milli metaverse şirketi olan Metavision ile ortaklık kurduğunu duyurdu.