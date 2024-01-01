Aslan'da Icardi rüzgarı

Galatasaray'da 2023 yılı Mauro Icardi'nin yılı oldu. Bu yıl içerisinde sarı-kırmızılı formayla 36 gol atmayı başaran Arjantinli yıldız, 11 de asist yaptı. 47 gollük katkı veren Icardi, takımını sahada yalnız bırakmamak adına da büyük fedakarlıklar yaptı.





Beşiktaş derbisinden beri sakatlıklarla boğuşan Arjantinli yıldız, karşılaşmalara iğne yardımıyla çıktı.





Sadece bir ay golü yok

Mauro Icardi, 2023 yılında futbol oynadığı dönemde sadece Mart ayında fileleri sarsamadı. Arjantinli oyuncu, Mart ayında çıktığı Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarını boş geçti.





Temmuz ayında henüz transferi gerçekleşmediği için maçlara çıkamayan Icardi, diğer 10 ayda ise fileleri sarstı. Tecrübeli oyuncu özellikle Nisan ve Mayıs aylarında attığı gollerle Galatasaray'a şampiyonluğu getirdi.

Büyük fedakarlık yaptı

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler alan Icardi'nin tercihi Galatasaray oldu. Taraftarla ve Türkiye ile özel bağ yakalayan yıldız oyuncu takımın 3. kaptanlığına da getirildi.



















