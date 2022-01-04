Aslan'da öncelik Gedson Fernandes

Sezonun ilk yarısı geride kalırken Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda aradığını bulamayan ancak UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda öncelikli isimlerden birinin, sezon başında da gündeme gelen Portekizli oyuncu Gedson Fernandes olduğu kaydedildi.

Benfica tarafından yaz transfer döneminde elden çıkarılmayan 22 yaşındaki oyuncu sezonun geride kalan kısmında takımında fazla şans bulamadı. Geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen oyuncunun, memnun ayrıldığı ve Benfica’ya Galatasaray’a gitmesine izin vermeleri yönünde baskı yaptığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun bonservisini almayı planladığı ifade edildi.

Benfica’da forma şansı bulamayan Fernandes, sezonun ilk yarısında 4 maçta sadece 107 dakika süre alabildi.

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Ceide listeye eklendi

Galatasaray, yollarını ayırmayı planladığı Ryan Babel’in yerine iki ismi gündeme aldı. Norveç’te Rosenborg forması giyen Emil Konradsen Ceide, listeye dahil edildi. İki kanatta görev alabilen 20 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2 yıllık kontratı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, uygun bir bonservis ile Ceide’yi almak istiyor.

Ceide, Rosenborg’la 82 maçta 10 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

Ceide'nin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Solbakken bitti iddiası

Sarı-kırmızlı takımın bir süredir gündeminde yer alan Ola Solbakken içinse Norveç basınında önemli bir iddia geldi. Nordisk Football Norway, Galatasaray’ın, Bodo/Glimt ile anlaşma sağladığını, 23 yaşındaki oyuncunun kısa zamanda açıklanacağını okurlarına duyurdu.

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Bu sezon 10 maçta forma giyen Solbakken, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 6 maçta 4 gol atarken 1 golün de hazırlayıcısı oldu.

1.86 boyundaki Solbakken sol ayağını kullanıyor.