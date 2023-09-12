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Spor

Aslan'da yerli atağı

Yaz transfer döneminin sonu yaklaşırken, Galatasaray kadrosuna son şeklini vermeye hazırlanıyor. 2 yabancısı ile vedalaşacak olan sarı-kırmızılılar, yerli isimler için son kez bastırıyor.

09:18 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Okay Yokuşlu ve Salih Özcan Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.

Okay Yokuşlu ve Salih Özcan Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.

Galatasaray, yaz transfer dönemini epey hareketli geçirdi ve kadrosuna tam 13 futbolcu kattı. Şampiyonlar Ligi için futbolcu listesini teslim eden, Süper Lig için ise 15 Eylül'e kadar vakti bulunan sarı-kırmızılılar, son dokunuşları yapmaya hazırlanıyor.


Kadrosunda 16 yabancı bulunduran Galatasaray, kural gereği bu sayıyı 15 Eylül'e kadar 14'e düşürecek. Fredrik Midtsjö ile yolları ayıran Aslan'da sıra Leo Dubois'ya geldi. Fransız sağ bekin de önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor. Uzun zamandır takım arayan Christian Luyindama'nın kontratının da feshedilmesi bekleniyor.


Okay için görüşmeler sürüyor, Salih için şartlar zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, gönderilecek oyuncuların yanı sıra yerli birkaç ismi de kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, West Bromwich'in 29 yaşındaki oyuncusu Okay Yokuşlu için görüşmeleri sürdürüyor. Ayrıca Borussia Dortmund'un yıldız oyuncularından Salih Özcan için de tüm şartlar zorlanıyor. Başakşehirli Berkay Özcan için de Leo Dubois takası düşünülüyor.





#Galatasaray
#Okay Yokuşlu
#Salih Özcan
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