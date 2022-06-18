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Aslan'ın hedefi Kouyate

Seçimi kazanmasının ardından kolları sıvayan Dursun Özbek, adaylık sürecinde görüştüğü orta saha oyuncusu Cheikhou Kouyate’ye imza attırmak istiyor. Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncunun menajeri İstanbul’a davet edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aslanın hedefi Kouyate
Kouyate geride bıraktığımız sezon 31 maça çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.

Galatasaray’da göreve gelen yeni yönetim bir yandan teknik direktör sorununu çözmeye çalışırken, diğer yandan takıma yeni takviyeler yapmak için uğraşıyor. Orta sahaya transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda öne çıkan son isim Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Cheikhou Kouyate oldu.

Seçimden önce temas kurulan oyuncunun menajeri, seçimin bitmesinin ve Dursun Özbek’in kazanmasının ardından kulüple tekrar iletişime geçti. Defansif orta saha, stoper ve merkez orta saha olmak üzere üç mevkide de oynayabilen Kouyate için resmi teklif yapılması kararı alındı.

Ön liberoda görev yapan Kouyate, 189 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.
Ön liberoda görev yapan Kouyate, 189 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

Üç yıllık imza istiyor

Sarı-kırmızılı kulübün 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda uğraş verdiği ancak işinin kolay olmadığı öğrenildi.

Cheikhou Kouyate’ye hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan teklifler var. Senegalli Milli Takımı’nın kaptanlığını da yapan Cheikhou Kouyate’nin, yaşı nedeniyle 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti para istediği belirtilirken, Galatasaray’ın başarılı futbolcuyu kaptırmamak için hızlı hareket ettiği ifade edildi. Senegalli oyuncunun temsilcisinin İstanbul’a davet edildiği bildirildi.

Galatasaray’ın 2 milyon Euro yıllık ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önermeyi planladığı öğrenildi.

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Cheikhou Kouyate🦁👑🦁 (@roilionpapis8)'in paylaştığı bir gönderi

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