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Spor

At üzerinde kulübüne imzayı attı

Kayseri amatör futbol camiasından ilginç transferler gelmeye devam ediyor. Son olarak 1966 Turanspor Kulübü, kaleci Baykal Altay ile at üzerine sözleşme imzaladı.

11:19 . 19/09/2023 Salı
IHA
At üstünde sözleşme imzalayan ilk futbolcu oldu.

At üstünde sözleşme imzalayan ilk futbolcu oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden 1966 Turanspor yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. 1966 Turanspor Kulübü 2023-2024 sezonunda tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Amatör Küme’de başarılı olmayı hedefliyor.


Bordo-mavililerin geçen sezon şampiyon olan kadrosunda yer alan tecrübeli kaleci Baykal Altay ile yeni sezonda yola devam edecek. 1966 Turanspor Kulübü Fahri Başkanı Sedat Kılınç, kaleci Baykal Altay’a yeni sözleşmeyi at üzerinde imzalattı. Kılınç yaptığı paylaşımda, “At üstünde sözleşme imzalayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek Baykal Altay kardeşim” dedi.


Daha önce de Kayseri Futbol Academi, yeni transferi Furkan Koçak’a paraşütte imza attırmıştı.






#1966 Turanspor
#Baykal Altay
#Sedat Kılınç
#Kayseri
31 dakika önce
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