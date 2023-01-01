At üzerinde kulübüne imzayı attı

Bordo-mavililerin geçen sezon şampiyon olan kadrosunda yer alan tecrübeli kaleci Baykal Altay ile yeni sezonda yola devam edecek. 1966 Turanspor Kulübü Fahri Başkanı Sedat Kılınç, kaleci Baykal Altay’a yeni sözleşmeyi at üzerinde imzalattı. Kılınç yaptığı paylaşımda, “At üstünde sözleşme imzalayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek Baykal Altay kardeşim” dedi.