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Atalanta Merih Demiral'ın bonservisini aldı

Serie A takımlarından Atalanta, geçen yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Merih Demiral'ın bonservisini aldığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Atalanta Merih Demiralın bonservisini aldı
Merih Demiral, Atalanta formasıyla bu sezon 42 maça çıktı.

Atalanta, Juventus'tan geçen yıl satın alma opsiyonuyla kiraladığı 24 yaşındaki milli stoper için kararını verdi.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Atalanta, Juventus'tan Merih Demiral'ın alınması için opsiyon hakkını kullandı. Türk milli savunmacı, nihai olarak mavi-siyahlı kulübe geçmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Demiral'ın Atalanta'daki ilk sezonunda 42 kez forma giydiği, kişiliği, mizacı ve kararlılığıyla büyük takdir topladığı belirtildi.

''Sadece savunmada etkili olmakla kalmadı''

Merih Demiral'ın performansından övgüyle söz edilen açıklamada, "Son 16 turunun ardından Bayer Leverkusen'e karşı gösterdiği olağanüstü performansla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. Sadece savunmada etkili olmakla kalmadı, hücumda da katkı verdi. Manchester United ve Napoli karşısındaki golleri ve ayrıca 3 asist, buna bir örnek. Napoli karşısında deplasmanda alınan 3-2'lik galibiyette golüyle belirleyici oldu. Aynı zamanda Türkiye ile şu ana dek 35 maça çıktı ve son zamanlarda UEFA Uluslar Ligi maçlarına da damgasını vurdu" değerlendirmeleri yer aldı.

  • İtalya Serie A'da 2019'dan beri top koşturan Merih Demiral, daha önce Atalanta dışında Sassuolo ve Juventus'ta forma giymiş, Juventus ile 1 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

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