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Spor

Barcelona İspanya Kral Kupası’na uzatmalarda veda etti

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı. 2-2 biten maçta uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarında Athletic Bilbao 2 gol bularak maçtan 4-2’lik skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi. Goller dakika 1’ Gorka Guruzeta, 26’ Robert Lewandowski, 32’ Lamine Yamal, 49’ Ohian Sancet, 105’ Inaki Williams, 120’ Nico Williams’dan geldi. Athletic Bilbao - Barcelona maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:48 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:53 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'ya uzatmalarda 4-2 kaybetti.
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'ya uzatmalarda 4-2 kaybetti.

Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı. Maçın 90 dakikası 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Uzatma dakikalarında Athletic Bilbao 2 gol bularak finale yükselen taraf oldu. Athletic Bilbao - Barcelona maç özeti haberimizde.

ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Athletic Bilbao - Barcelona maç özetini izlemek için

ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇ SONUCU



#Barcelona
#Athletic Bilbao
#İspanya Kral Kupası
17 dakika önce
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