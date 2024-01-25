İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'ya uzatmalarda 4-2 kaybetti.
Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı. Maçın 90 dakikası 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Uzatma dakikalarında Athletic Bilbao 2 gol bularak finale yükselen taraf oldu. Athletic Bilbao - Barcelona maç özeti haberimizde.
ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇ SONUCU
ATHLETİC BİLBAO - BARCELONA MAÇ SONUCU
#Barcelona
#Athletic Bilbao
#İspanya Kral Kupası
17 dakika önce