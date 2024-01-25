Real Madrid, İspanya Süper Kupa karşılaşmasında Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Madrid'e kupayı getiren golleri dakika 7', 10', 39' Vinicius Jr(3) ve 64' Rodrygo kaydetti. Barcelona'nın tek golü ise dakika 33' Robert Lewandowski'den geldi. Real Madrid, 13. kez İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürmüş oldu. Milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmada forma şansı bulamadı. Real Madrid - Barcelona maçının özetine haberin içerisinde bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz.