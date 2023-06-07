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Spor

Atiba veda etti

10 yıl boyunca siyah-beyazlı formayı giyen ve Beşiktaş'taki kariyeri boyunca 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Atiba Hutchinson'a duygusal bir veda töreni düzenlendi.

22:25 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Atiba, Beşiktaş kariyerini noktaladı

Atiba, Beşiktaş kariyerini noktaladı

Spor Toto Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında Arabam.com Konyaspor’u konuk eden Beşiktaş, 10 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atiba Hutchinson’a veda töreni düzenledi.


Siyah-beyazlı futbolcular sahaya arkasında Atiba’nın forma numarası 13’ün yer aldığı ve İngilizce “Teşekkürler Atiba” yazan tişörtlerle çıkarken, orta saha yuvarlağına

“Ayrılıklar da sevdaya dahil” yazılı bir pankart açıldı.


Takım arkadaşlarından sonra anonsla sahaya çıkan tecrübeli futbolcuyu, Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra ısınmaya devam siyah-beyazlı ve Konyasporlu oyuncular da alkışladı.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba’ya çiçek ve plaket verirken, kapalı tribünde yer alan taraftarlar, tribünlere çağırdığı Atiba’ya çiçek ve konfeti atarak veda etti.


Siyah-beyazlı takımda geçirdiği 10 sezonluk kariyerinde 3 şampiyonluk, birer TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Atiba, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.



#Beşiktaş
#Atiba
#Süper Lig
35 dakika önce
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