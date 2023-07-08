Atilla Szalai Berlin yolcusu

Alman ekibi Union Berlin, 25 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Anlaşmanın yakın olduğu, transfere sıcak bakan Szalai'nin, Pari Premier Cup Turnuvası için bugün Rusya'ya gidecek olan kafilede takımla beraber bulunuyor.





Önümüzdeki günlerde Szalai transferi hakkında Union Berlin arasında sıcak gelişmeler yaşanabilir.





Szymanski'de sona doğru Fenerbahçe

Fenerbahçe, geçen sezon Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Dinamo Moskova'da olan Polonyalı 10 numara Sebastian Szymanski için görüşmelerini sürdürüyor.





Sarı lacivertli yönetim Szymanski için 15 milyon Euro isteyen D. Moskova'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, pazarlıklar sürüyor.











