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Spor

Atilla Szalai Berlin yolcusu

Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen sarı-lacivertli takımda, Ferdi Kadıoğlu'nun adı da Inter ile anılmıştı. Son olarak Attila Szalai için bir transfer teklifi geldi.

10:52 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Atilla Szalai'nin güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.

Atilla Szalai'nin güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.

Alman ekibi Union Berlin, 25 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Anlaşmanın yakın olduğu, transfere sıcak bakan Szalai'nin, Pari Premier Cup Turnuvası için bugün Rusya'ya gidecek olan kafilede takımla beraber bulunuyor.


Önümüzdeki günlerde Szalai transferi hakkında Union Berlin arasında sıcak gelişmeler yaşanabilir.


Szymanski'de sona doğru Fenerbahçe

Fenerbahçe, geçen sezon Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Dinamo Moskova'da olan Polonyalı 10 numara Sebastian Szymanski için görüşmelerini sürdürüyor.


Sarı lacivertli yönetim Szymanski için 15 milyon Euro isteyen D. Moskova'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, pazarlıklar sürüyor.




#Fenerbahçe
#Atilla Szalai
#Sebastian Szymanski
1 saat önce
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