Atletizm tarihine geçen anlar: Sakatlanan rakibini taşıdı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın erkekler 5000 metre yarışında tarihe geçen anlar yaşandı.

Gine Bissaulu atlet Braima Suncar Dabo, sakatlanan Arubalı rakibi Jonathan Busby'e omuz vererek finişe kadar taşıdı.

Dereceden vazgeçerek rakibini taşıyan Dabo, bu hareketiyle spor tarihinde unutulmayacak bir centilmenlik hikayesinin baş kahramanı oldu.

Sport is about so much more than just your own performance.



👏👏 to Braima Suncar Dabo🇬🇼 and Jonathan Busby🇦🇼 at the #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/pYVeROMMYP — IAAF (@iaaforg) 27 Eylül 2019