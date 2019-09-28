Atletizm tarihine geçen anlar: Sakatlanan rakibini taşıdı
ATLETİZM

Atletizm tarihine geçen anlar: Sakatlanan rakibini taşıdı

Gine Bissaulu atlet Dabo, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda unutulmayacak bir fair-play hareketine imza atarak sakatlanan rakibini finişe kadar taşıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dabo, yaptığı centilmenlikle tribünlerden büyük alkış aldı.

Dabo, yaptığı centilmenlikle tribünlerden büyük alkış aldı.

Fotoğraf: Mohammed Dabbous / AA

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın erkekler 5000 metre yarışında tarihe geçen anlar yaşandı.

Gine Bissaulu atlet Braima Suncar Dabo, sakatlanan Arubalı rakibi Jonathan Busby'e omuz vererek finişe kadar taşıdı.

Dereceden vazgeçerek rakibini taşıyan Dabo, bu hareketiyle spor tarihinde unutulmayacak bir centilmenlik hikayesinin baş kahramanı oldu.



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