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Spor

Atsu'nun forması emekli edildi

Gana Futbol Federasyonu (GFA), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun anısına 7 numaralı milli formasını emekliye ayıracağını bildirdi.

14:29 . 24/02/2023 Cuma
AA
Atsu, Gana Milli Takımı formasıyla 60 maça çıkmış ve 10 gol atmıştı.

Atsu, Gana Milli Takımı formasıyla 60 maça çıkmış ve 10 gol atmıştı.

Doğu Bölgesel Futbol Federasyonu Başkanı Linford Boadu, bir radyo programında yaptığı açıklamada, federasyonun Atsu'nun anısına milli takımda giydiği 7 numaralı formasının emekliye ayıracağını belirtti.


Türkiye'de yaşanan deprem olaylarının üzüntü verici olduğunu kaydederek, Atsu'nun da her şeyini vatanına verdiğini ifade etti.


Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti. Cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağı ile ülkesi Gana'ya gönderilmişti.




#Christian Atsu
#Gana Milli Takımı
#Hatayspor
1 saat önce
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Atsu'nun forması emekli edildi
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