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Jorge Jesus'tan Attila Szalai kararı

Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam edecek. Transfer çalışmaları sürerken, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularına teklif yağmaya devam ediyor. Bu isimlerden birisi de Attila Szalai. 24 yaşındaki oyuncuya İngiltere, İtalya ve İspanya'da teklifler var. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Attila Szalai'nın ayrılığı hakkında kararını yönetime sundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Attila Szalai Fenerbahçeden ayrılacak mı? Jorge Jesus kararını verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmişti ve bu arada takımlar transfer çalışmalarını sürdürdü. Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Süper Lig, bu hafta oynanacak olan karşılaşmalarla birlikte başlıyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Sarı-lacivertli takımda, birçok oyuncuya teklif ve ilgi mektupları geliyor. Bu isimlerden birisi de Attila Szalai.

Jorge Jesus'tan Attila Szalai kararı

24 yaşındaki oyuncuyu, İngiltere, İtalya ve İspanya'da takımlar yakından takip ediyor. Hatta bazı kulüplerin, Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı biliniyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Macar oyuncunun ayrılığı hakkındaki kararını yönetime sundu.

Transfermarkt verilerine göre Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Portekizli hocanın yönetime, Attila Szalai'nin satışına onay vermediğini ve kesinlikle takımda kalması gerektiğini söylediği öğrenildi.

  • 2021 yılında Limassol'den 2.2 milyon euro karşılığında transfer edilen Attila Szalai'nin sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon 26 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Macar oyuncu, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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