2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmişti ve bu arada takımlar transfer çalışmalarını sürdürdü. Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Süper Lig, bu hafta oynanacak olan karşılaşmalarla birlikte başlıyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Sarı-lacivertli takımda, birçok oyuncuya teklif ve ilgi mektupları geliyor. Bu isimlerden birisi de Attila Szalai.

Jorge Jesus'tan Attila Szalai kararı

24 yaşındaki oyuncuyu, İngiltere, İtalya ve İspanya'da takımlar yakından takip ediyor. Hatta bazı kulüplerin, Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı biliniyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Macar oyuncunun ayrılığı hakkındaki kararını yönetime sundu.

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Transfermarkt verilerine göre Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Portekizli hocanın yönetime, Attila Szalai'nin satışına onay vermediğini ve kesinlikle takımda kalması gerektiğini söylediği öğrenildi.

2021 yılında Limassol'den 2.2 milyon euro karşılığında transfer edilen Attila Szalai'nin sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon 26 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Macar oyuncu, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

SPOR Jorge Jesus: "Bizim için önemli olan şey bugün aldığımız galibiyetti"

Fenerbahçe'nin Villarreal ile oynadığı hazırlık maçı sonrası sahaya giren bir çocuk, Szalai ile sohbet ediyor. pic.twitter.com/TJBV69YnsU — SPOR (@yenisafakspor) December 4, 2022



