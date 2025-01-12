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Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu

Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu

16:1912/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
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Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu
Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu

Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu? Peki Attila Szalai hangi takıma transfer oldu? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Belçika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Standard Liege, Alman temsilcisi Hoffenheim'dan Macar stoper Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.


Standard Liege Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.



Fenerbahçe'de oynamıştı

Türkiye’de 2021-2023 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Szalai, Macaristan Milli Takımı'nın ise 46 kez formasını giymeyi başardı.


Szalai, bu sezon Hoffenheim'da forma şansı bulamadı.




#Transfer Haberleri
#Attila Szalai
#Standard Liege

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