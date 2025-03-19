Attila Szalai: "Türkiye maçı için sabırsızlanıyorum"

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan, yarın saat 20.00'de İstanbul'da Türkiye ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Macar futbolcu Attila Szalai, "Milli takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Hedefim buydu. Bu süreçte azmin ve çalışmanın bir gün mutlaka karşılığını vereceğini düşünüyordum. Her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Hocamıza da teşekkür ederim. Çünkü tekrar bana güvendi ve beni milli takıma davet etti. Bu ailenin bir parçası olmak benim için her zaman onur" diye konuştu.