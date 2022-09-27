Avcı'dan yeni sistem

Süper Lig’deki son maçında Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın sonrasında yeni bir oyun anlayışıyla sahada olmayı planlıyor.

Alınan sonuçlar kadar sahada sergilenen oyuna da önem veren deneyimli teknik adam Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius’un gitmesi, Edin Visca’nın kolunun kırılması, Dorukhan Toköz gibi joker bir oyuncunun yokluğuyla etkilense de yeni bir sistem üzerinden çalışmalarını yürütüyor. Her bölgenin liderini belirleyen usta çalıştırıcı, onlar üzerinden bir oyun kurguluyor.

3 bölgeye 3 lider

Savunmada bu görev Marc Bartra’ya verildi. Orta sahada ise dönüşüyle birlikte takımda herkese seviye atlatan Marek Hamsik var. Hücumda da Maxi Gomez ana merkez olacak. Bu üç oyuncu üzerinden omurgayı kurulacak. Kalede de Uğurcan Çakır’ın olması Avcı’nın işini kolaylaştırıyor.

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Deneyimli çalıştırıcı, sistemini kusursuz hale getirmek için bol tekrar yaptırıyor. 35 yaşındaki Hamsik’in dönüşü saha içindeki kurgusunu yeniden oluşturmaya başlayan Avcı’nın yüzünü güldürüyor.

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