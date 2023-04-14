|
Reklam
Reklam
Spor

Avrupa Ligi'nde çeyrek final başladı

UEFA'nın iki numaralı kulüp organizasyonu Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu 4 karşılaşma ile başladı. Alınan sonuçlar ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:37 . 14/04/2023 الجمعة
AA
Feyenoord'un Roma'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Hollanda ekibinin golünü Mats Wieffer kaydetti.

Feyenoord'un Roma'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Hollanda ekibinin golünü Mats Wieffer kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final turu ilk ayağında dün akşam 4 maç oynandı.


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final etabında, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada, Juventus, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 73. dakikada Federico Gatti'nin golüyle 1-0 yendi.


Öte yandan, Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, nefes almakta yaşadığı zorluk nedeniyle karşılaşmayı gözyaşları içinde terk ederken, yerini 44. dakikada Mattia Perin'e bıraktı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Szczesny'nin sağlık durumunun sağlık ekibi tarafından yapılan ilk incelemeye göre iyi olduğu, detaylı kontroller için hastaneye kaldırılacağı belirtildi.


Polonyalı kalecinin oyundan çıkarken yaşadığı duygusal anlar;

Son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla ise Manchester United deplasmanında son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İngiltere temsilcisinin golleri, 14. ve 21. dakikalarda Marcel Sabitzer'den geldi. İspanya ekibi ise 84. dakikada Jesus Navas ve 90+2. dakikada Harry Maguire (kendi kalesine) ile ağları sarstı.


UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler, 20 Nisan'daki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Toplu sonuçlar şöyle;

Feyenoord - Roma: 1-0

Manchester United - Sevilla: 2-2

Juventus - Sporting Lizbon: 1-0

Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise: 1-1


#çeyrek final ilk ayağı
#Halil Umut Meler
#Juventus
#Sevilla
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.