Spor Avrupa Ligi heyecanı başlıyor
FUTBOL FUTBOL

Avrupa Ligi heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın bu turdan dahil olduğu organizasyonda, ilk maçlar yarın ve perşembe günü oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. Sarı-kırmızılılar bu turda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Ligi heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk ayağı, yarın 2 ve 10 Mart Perşembe günü 5 maçla tamamlanacak.

Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona'yla ilk maçını 10 Mart'ta deplasmanda TSİ 23.00'te oynayacak.

Bu turda Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova ise FIFA ile UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararı nedeniyle turnuvadan elendi. Almanya ekibi, maç yapmadan üst tura kalacak.

Son 16 turu ilk maçların TSİ programı şöyle:

Çarşamba:

20.45 Porto - Olimpik Lyon

20.45 Real Betis - Eintracht Frankfurt

Perşembe

20.45 Sevilla - West Ham United

23.00 Rangers - Kızılyıldız

23.00 Braga - Monaco

23.00 Atalanta - Bayer Leverkusen

  • 23.00 Barcelona - Galatasaray

Barcelona Kulüp Başkanı Laporta: Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak
SPOR
Barcelona Kulüp Başkanı Laporta: Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak

Galatasaray'da korkutan tablo
SPOR
Galatasaray'da korkutan tablo
Kar geri geliyor

Kar geri geliyor

​İstanbul ve Ankara'ya uyarı yapıldı: Yarın başlıyor.
İlklere imza attılar

İlklere imza attılar

​Asrın projesinde kadın emeği iki kıtaya uzandı.
İşgalde 13üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

Birinci sıradayız

Birinci sıradayız

​Malatya Büyükşehir Belediyesi 15 belediye içinde en ön sırada.
Atıl arazilere hibe desteği

Atıl arazilere hibe desteği

​Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor.

Bahçeli: CHP sanal yağ krizinin orkestra şefi oldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.