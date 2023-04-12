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Spor

Avrupa'da çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. Maç saatlerine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:55 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manchester United ve West Ham ülkelerine iki kupayı da götürmek istiyor.

Manchester United ve West Ham ülkelerine iki kupayı da götürmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.


Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki ve üç numaralı turnuvasında yarı finalistler, 20 Nisan'daki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.


Çeyrek finalde ilk maçların programı şöyle;
Konferans Ligi

19.45 / Gent - West Ham United

22.00 / Lech Poznan - Fiorentina

22.00 / Anderlecht - AZ Alkmaar

22.00 / Basel - Nice


Avrupa Ligi

19.45 / Feyenoord - Roma22.00 / Bayer Leverkusen - Gilloise22.00 / Juventus - Sporting 22.00 / Manchester United-Sevilla


#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#UEFA Avrupa Ligi
#Çeyrek Final
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