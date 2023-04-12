Manchester United ve West Ham ülkelerine iki kupayı da götürmek istiyor.
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki ve üç numaralı turnuvasında yarı finalistler, 20 Nisan'daki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
19.45 / Gent - West Ham United
22.00 / Lech Poznan - Fiorentina
22.00 / Anderlecht - AZ Alkmaar
22.00 / Basel - Nice
19.45 / Feyenoord - Roma22.00 / Bayer Leverkusen - Gilloise22.00 / Juventus - Sporting 22.00 / Manchester United-Sevilla