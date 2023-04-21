Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA'nın kulüp düzeyindeki iki numaralı ve üç numaralı turnuvaları Avrupa Ligi ve Konferans Ligi çeyrek final turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.





Avrupa Ligi'nde ManU şoku





Günün dikkat çeken karşılaşmalarında Sevilla 2-2'nin rövanşında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı evinde 3-0 mağlup etti. Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 8'inci ve 81'inci dakikalarda Youssef En-Nesyri ve 47'nci dakikada Loic Bade kaydetti. Bu sonucun ardından Sevilla, yarı finale yükselen takımların arasında yerini aldı.

Öte yandan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda temsilcisi Feyenoord, 1-0 biten ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İtalya ekibi Roma'ya normal süresi 2-1 biten karşılaşmada uzatmalarda 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hollanda ekibinde milli oyuncu Orkun Kökçü 120 dakika sahada kaldı.

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde;

Sevilla - Manchester United: 3-0 (2-2) Sporting CP - Juventus: 1-1 (0-1)

Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen: 1-4 (1-1)

Roma - Feynoord: 4-1 (0-1)

Yarı final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turunun sona ermesiyle birlikte yarı final eşleşmeleri de kesinleşti. Bu turda Juventus-Sevilla, Roma-Bayer Leverkusen eşleşmeleri oluştu.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final turunda ilk maçlar 11 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta oynanacak.





Konferans Ligi'nde Fiorentina zor kurtuldu





UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi.





Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında İtalya ekibi Fiorentina, evinde Polonya temsilcisi Lech Poznan ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Lech Poznan 3-2 kazandı. Lech Poznan'a galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Afonso Sousa, 65'inci dakikada penaltıdan Kristoffer Velde ve 69'uncu dakikada Artur Sobiech kaydederken, Fiorentina'nın golleri ise 78'inci dakikada Riccardo Sottil ve 90'ıncı dakikada Gaetano Castrovilli'den geldi. Bu sonucun ardından ilk maçı 4-1 kazanmayı başaran İtalyan ekibi, bu avantajla birlikte tur atlayan takım oldu.





Konferans Ligi'nde sonuçlar şöyle;





AZ Alkmaar - Anderlecht: 2-0 (4-1P) (0-2)

Fiorentina - Lech Poznan: 2-3 (4-1)

West Ham United - Gent: 4-1 (1-1)

Nice - Basel: 1-2 (2-2)





Yarı final eşleşmeleri





UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de kesinleşti. Bu turda Fiorentina-Basel, West Ham-AZ Alkmaar eşleşmeleri oluştu.





Avrupa Konferans Ligi yarı final turunda ilk maçlar 11 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta oynanacak.



