Avrupa Ligi'nde BATE sürprizi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları oynanan 15 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica’ya 2-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Gecenin sürpriz sonucuna ise BATE imza attı. Belarus ekibi sahasında konuk ettiği İngiliz devi Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.
BATE'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydetti. Arsenal'de Lacazette 85. dakikada kırmızı kart gördü.
Rövanş maçları 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk ayağında oynanan 15 maçla alınan sonuçlar şöyle:
- Galatasaray - Benfica (Portekiz): 1-2
- BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere): 1-0
- Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya): 0-1
- Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2
- Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya): 3-3
- Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-0
- Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika): 0-0
- Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya): 0-1
Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya): 0-1
Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya): 0-2
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2
Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere): 1-2
Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya): 1-3
Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 2-1
Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1
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