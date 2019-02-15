UEFA AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi'nde BATE sürprizi

Belarus ekibi BATE, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği güçlü rakibi Arsenal'ı 1-0 mağlup ederek sürpriz bir sonuca imza attı.

Haber Merkezi IHA
Arsenal Belarus'tan eli boş döndü.

Arsenal Belarus'tan eli boş döndü.

Fotoğraf: ANTON VAGANOV / Reuters

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları oynanan 15 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica’ya 2-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Gecenin sürpriz sonucuna ise BATE imza attı. Belarus ekibi sahasında konuk ettiği İngiliz devi Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

BATE'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydetti. Arsenal'de Lacazette 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Rövanş maçları 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk ayağında oynanan 15 maçla alınan sonuçlar şöyle:

  • Galatasaray - Benfica (Portekiz): 1-2
  • BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere): 1-0
  • Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya): 0-1
  • Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2
  • Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya): 3-3
  • Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-0
  • Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika): 0-0
  • Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya): 0-1

  • Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya): 0-1

    Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya): 0-2

  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2

  • Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere): 1-2

  • Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya): 1-3

  • Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 2-1

  • Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

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