Avrupa Ligi'nde BATE sürprizi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları oynanan 15 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica’ya 2-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Gecenin sürpriz sonucuna ise BATE imza attı. Belarus ekibi sahasında konuk ettiği İngiliz devi Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

BATE'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydetti. Arsenal'de Lacazette 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Rövanş maçları 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk ayağında oynanan 15 maçla alınan sonuçlar şöyle: