Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaraları organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde final yolu belirlendi. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşmesine izin verilen kuralarda, çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak.
Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkas Arena'da oynanacak.
Manchester United - Sevilla
Juventus-Sporting
Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise
Feyenoord-Roma
Juventus-Sporting / Manchester United- Sevilla
Feyenoord-Roma / Leverkusen-Union Saint-Gilloise