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Spor

Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, İngiliz devi Manchester United ile eşleşti.

15:13 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaraları organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde final yolu belirlendi. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.


Aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşmesine izin verilen kuralarda, çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak.


Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkas Arena'da oynanacak.


İşte eşleşmeler:

Çeyrek final

Manchester United - Sevilla


Juventus-Sporting


Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise


Feyenoord-Roma


Yarı final

Juventus-Sporting / Manchester United- Sevilla


Feyenoord-Roma / Leverkusen-Union Saint-Gilloise








#UEFA
#Avrupa Ligi
#Sevilla
2 saat önce
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Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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