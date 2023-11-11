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Spor

Avrupa Ligi'nde MVP Campazzo

İspanya temsilcisi Real Madrid'in formasını giyen Facundo Campazzo, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

16:18 - 11/11/2023 Cumartesi
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Facundo Campazzo

Facundo Campazzo

İspanya temsilcisi Real Madrid'in formasını giyen Facundo Campazzo, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.


Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta karşılaşmalarında 39 verimlilik puanıyla kariyer rekoru kıran Arjantinli oyun kurucu, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.


Bu organizasyonda ilk kez MVP seçilen 32 yaşındaki Campazzo, takımının konuk ettiği Virtus Segafredo Bologna'yı 100-74 mağlup ettiği maçta 18 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.


En iyi ikinci oyuncu, Fenerbahçe Beko'dan Hayes-Davis

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a 85-84 yenildiği karşılaşmada 35 verimlilik puanına ulaşan sarı-lacivertli ekibin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, haftanın en iyi ikinci oyuncusu unvanını elde etti.


Hayes-Davis, karşılaşmayı 23 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.




#THY Euroleague
#Real Madrid
#MVP
#Facundo Campazzo
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