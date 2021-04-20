Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan dağıldı

Avrupa'nın 12 büyük kulübü dün aldığı kararla Avrupa Süper Ligi'ni kuracağını açıklamıştı. Kulüplerin yaptığı bu açıklamaya hem UEFA hem de FIFA tepki göstermiş ve kulüp yöneticilerini geri adım atmaya davet etmişti.

Real Madrid başkanı Florentino Perez'in önderliğinde kurulan Avrupa Süper Ligi, üstünden 24 saat geçmeden dağıldı. İngiltere Premier Ligi'nde mücadele veren dev takımlar birer birer organizasyondan ayrıldığını açıkladı.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, iki gün önce yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu.

Avrupa futbolunun üst yöneticilerinin UEFA'ya karşı yaptıkları 'darbe' taraftarların tepkisiyle geri sekti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson rest çekti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu 12 kulübün 'Avrupa Süper Ligi' adıyla birleşmelerini önlemek için gereken her şeyi yapacaklarını açıklamıştı. Yeni oluşumu engellemek için gereken her şeyi yapacaklarını belirten Johnson, "Bunun taraftarlar ve ülkedeki futbol için iyi bir adım olduğunu düşünmüyorum" demişti.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında İngiliz kulüplerinin aldığı kararı eleştirmişti.





Serie A'da sadece Milan ayrıldı

Serie A ekiplerinden Milan, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrıldığını açıklarken, Juventus ve Inter henüz bir açıklama yapmadı.

Atletico ve Barcelona açıklama yapacak

La Liga'nın iki köklü kulübü Atletico Madrid ve Barcelona hem taraftar tepkisi hem de çoğunluğun organizasyondan çekilmesiyle birlikte geri adım atmak zorunda kaldı. Barcelona başkanı Laporta; "Bu kulüp taraftarımızın onlar ne isterse o olacak" ifadelerini kullandı.

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Perez, Avrupa Süper Ligi'nden umutlu

Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi'nin kurucusu Florentino Perez, İngiliz kulüplerinin ligden ayrılma kararı hakkında konuştu. "Hiçbir kulübün Avrupa Süper Ligi'nden ayrılması beni endişelendirmiyor" diyen Perez, her şeyin iyi olacağını ifade etti.

Ayrıca yabancı basına yansıyan haberlerde Florentino Perez'i istifa etmesi için yoğun baskı oluşturulduğu iddia edildi.

Florentino Perez, UEFA'nın gelirleri takımlara doğru şekilde paylaşmadığını iddia ederek kendi başkanlığında Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunmuştu.

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SPOR Boris Johnson açıkladı: İngiliz takımları için Avrupa Süper Ligi hayal olabilir