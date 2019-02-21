Avrupa'da çifte zafer olsun

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında bugün Fenerbahçe ve Galatasaray, tur peşinde. Sarı-lacivertliler, ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit’in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek. Son 32 turunun ilk ayağında Benfica’yı İstanbul’da ağırlayan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 2-1 kaybederek turu zora soktu. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1’lık skorlar hariç galip gelmek zorunda. Galatasaray, mücadeleyi kaybetmesi, berabere kalması veya 1-0 kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise uzatmalara gidecek.

F.BAHÇE’DE 1, G.SARAY’DA 5 EKSİK

Fenerbahçe’de UEFA listesinde bulunan isimler arasında tek eksik futbolcu var. Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Isla, forma giyemeyecek. Soldado, Mehmet Ekici ve Dirar’ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor. Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı. Genç futbolcular Berke ile Ferdi de UEFA listesinde yer almıyor. Galatasaray ise Benfica müsabakasında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı takımda, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando ile sakatlığı bununan Linnes, Benfica’ya karşı forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA’ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de görev alamayacak.

Cimbom dalya peşinde

Avrupa kupalarında 279. maçına çıkacak olan G.Saray, Benfica ile oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa’daki 100. galibiyetini alacak. Bu maçların 107’sini kaybeden sarı-kırmızılılar, 72 maçta ise beraberlik elde etti. Rakip filelere 376 gol atan G.Saray, kalesinde ise 414 gol gördü.

Gözler Diagne’de

Devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olan başarılı santrfor Mbaye Diagne sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk üç maçında sadece bir gol bulabildi. Lizbon yolculuğu öncesinde sosyal medya adresinden “Savaşa gidiyoruz” paylaşımı yapan Senegalli futbolcu, “Benfica’yı bana bırakın” diyerek takım arkadaşlarını ve camiayı umutlandırdı. Kasımpaşa’dan büyük umutlarla transfer edilen 27 yaşındaki futbolcuyla teknik heyet özel olarak görüşürken, tüm gözlerin bu önemli maçta Diagne’de olması bekleniyor.

Fenerbahçe 230. maçında



UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında bugün Rusya’da Zenit’le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Rusya’da üst düzey güvenlik

Rus polisi, bugünkü maç öncesi üst düzey güvenlik önlemleri aldı. Rus polisi, F.Bahçe taraftarlarının birlikte ya da tek başına yürümemelerini ve ev sahibi taraftarlarla karşılaşmaması için toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını öneriyor. Bunun için F.Bahçe taraftarları bugün saat 18.00’de bir merkezde toplanarak, toplu halde stada gidecek. Taraftarları taşıyacak otobüsler polis eşliğinde stada gelecek. Taraftarlardan transfer ücreti olarak 350 Rus Rublesi alınacağı açıklanırken, ABD Doları, Türk Lirası ya da herhangi bir banka kartı ödeme için kabul edilmeyeceği belirtildi. Yapılan açıklamada, taraftarların tribüne sokacağı pankartlar ile bayrakların polise gösterilmesi ve Rusça’ya çevirisinin zorunlu olduğu ifade edelirken, tribüne ayrıca yalnızca 1 davul sokulmasına izin verileceği de kaydedildi.

Valbuena şoku



Fenerbahçe’nin Fransız yıldız Valbuena’nın önceki gün yapılan taktik antrenmanda arka adalesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan kontrollerde arka adalesinde kanama tespit edildiği belirtildi. Tecrübeli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin bugün Zenit ile oynayacağı maçta oynamak istediğini teknik heyete iletti ancak sakatlığının daha da ilerleyerek yırtığa dönüşmesinden korkulduğu için Süper Lig’deki Beşiktaş derbisi düşünülerek riske edilmedi. İstanbul’da bırakılan Valbuena’ya, Beşiktaş derbisine yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor.