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Avrupa'da işimiz artık daha zor

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında gerilemeye devam ediyor. Son oynanan maçlardan sonra 20. sıraya gerileyen Türkiye, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Şampiyonlar ligi ön elemesine 1 takım gönderecek. Diğer 3 temsilcimiz ise Konferans Ligi elemelerine katılacak. Bu sezon ise şampiyon olacak ekibimiz Devler Ligi için ön eleme oynayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupada işimiz artık daha zor
UEFA'nın kulüpler bazındaki üç organizasyonu

Son yıllarda Avrupa kupalarında gösterdiği düşük performansla UEFA Ülke Puanı Klasmanındaki yeri gerileyen Türkiye, önümüzdeki sezonlarda ciddi zorluklar yaşayacak.

Son oynanan maçlardan sonra UEFA ülke puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye’nin yeri de belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Norveç ekibi Bodo Glimt, Roma’yı 2-1 mağlup edince Türkiye, sıralamada 20.’liğe geriledi. Avrupa kupalarındaki organizasyonda puan sıralamasında arkamızda temsilcisi olan bir ülke kalmadığından Türkiye bu sezonu 20. basamakta tamamlayacak.

İkinci olan Konferans Ligi'ne

UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023- 2024’ten itibaren Avrupa’ya 4 takım gönderebilecek. Söz konusu ekiplerden 1’i Şampiyonlar Ligi’nde, diğer 3’ü ise Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil edebilecek. 2023-24 sezonunda Süper Lig Şampiyonu olan takım Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu’na, Süper Lig 2.’si, Süper Lig 3.’sü ve Kupa Şampiyonu ise Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’na katılacak. Önümüzdeki sezon ise Süper Lig’i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi’ne değil Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek. Şampiyon takım direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımı UEFA belirleyecek
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Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımı UEFA belirleyecek


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