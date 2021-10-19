Avrupa'da kritik viraj

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında bugün Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u konuk edecek.
İlk maçında Borussia Dortmund’a evinde 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 kaybetti. Sporting de iki maçı kaybetti. Evinde Ajax’a 5-1 kaybeden Portekiz ekibi, Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında ilk Avrupa galibiyeti için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı takım, Yalçın’la Avrupa kupalarındaki 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Beşiktaş’ta takımla çalışmalara başlayan ve Başakşehir maçında riske edilmeyen Miralem Pjanic bugünkü maçta Yalçın’ın en önemli kozu olacak.
Siyah-beyazlılarda Atiba, N’Koudou ve Mehmet Topal dışında sakat isim bulunmuyor.
- STAT: Vodafone Park
- SAAT: 19.45
- YAYIN: Exxen
- HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)
- BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
- TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
- SPORTİNG: Adan, Matheus, Feddal, Coates, Neto, Palhinha, Matheus Luiz, Sarabia, Porro, Tomas, Paulinho
- TEKNİK DİREKTÖR: Ruben Amorim