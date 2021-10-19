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Avrupa'da kritik viraj

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, bugün sahasında Portekiz ekibi Sporting'i ağırlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupada kritik viraj
Sergen Yalçın Teixeira'ya bugün 11'de görev verecek.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında bugün Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u konuk edecek.

İlk maçında Borussia Dortmund’a evinde 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 kaybetti. Sporting de iki maçı kaybetti. Evinde Ajax’a 5-1 kaybeden Portekiz ekibi, Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında ilk Avrupa galibiyeti için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı takım, Yalçın’la Avrupa kupalarındaki 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Beşiktaş’ta takımla çalışmalara başlayan ve Başakşehir maçında riske edilmeyen Miralem Pjanic bugünkü maçta Yalçın’ın en önemli kozu olacak.

Siyah-beyazlılarda Atiba, N’Koudou ve Mehmet Topal dışında sakat isim bulunmuyor.

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  • STAT: Vodafone Park
  • SAAT: 19.45
  • YAYIN: Exxen
  • HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)
  • BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
  • TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
  • SPORTİNG: Adan, Matheus, Feddal, Coates, Neto, Palhinha, Matheus Luiz, Sarabia, Porro, Tomas, Paulinho
  • TEKNİK DİREKTÖR: Ruben Amorim
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