Avrupa'da yeni sezon heyecanı başlıyor

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi arasında yer alan İngiltere Premier Lig'i, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'in 2022-23 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
İngiltere Premier Lig'in açılış maçında, Crystal Palace sezonun iddialı takımlarından Arsenal'i TSİ 22.00'de konuk edecek. Bundesliga'da ise son 10 sezondur şampiyonluk kupasını kaldıran Bayern Münih, ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile TSİ 21.30'da kozlarını paylaşacak. Ligue 1'in açılış karşılaşmasında ise Olimpik Lyon ile Ajaccio arasında TSİ 22.00'de başlayacak.