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Avrupa devleri, genç golcünün peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da iyi bir performans sergileyen 21 yaşındaki Dusan Vlahovic, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

Haber Merkezi DHA
Avrupanın devleri Dusan Vlahovicin peşinde
Dusan Vlahovic, geride bıraktığımız sezon ligde 37 maçta, 21 gol ve 2 asistle oynamıştı.

Avrupa kulüplerinde yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Premier Lig ekipleri Arsenal ve Tottenham ile La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Fiorentina'nın Sırp golcüsü Vlahovic ile ilgileniyor. Bu transferde Arsenal ve Atletico'nun bir adım önde olduğu konuşuluyor. Öte yandan Fiorentina ise golcüsünü elinde tutmak istiyor. İtalyan ekibi, Vlahovic'in Haziran 2023'te sona erecek sözleşmesini de uzatmak istiyor.

Sırp golcü Tottenham da radarında

Vlahovic ile ilgilenen kulüpler sadece Arsenal ve Atletico Madrid değil. Tottenham da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Hary Kane'nin durumu belirsizliğini korurken, Tottenham bu oyuncunun yerini Inter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez ile doldurmak istiyor.

  • İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İngiliz ekibinin Hary Kane'nin takımdan ayrılması ve Lautaro Martinez transferinde yol kat edememesi halinde rotayı Vlahovic'e çevirecek.

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