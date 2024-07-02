A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Zorlu maçı Portekiz hakem Artur Dias yönetecek.
Millilerde sarı kart cezası bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin forma giyemeyecek.
10 oyuncu sınırda
Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
AVUSTURYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11
Avusturya:Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Gregoritsch
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, İsmail, Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper