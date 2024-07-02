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Avusturya - Türkiye | Canlı izle - Canlı sonuç

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında A Milli Takımımız ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Zorlu maçı Portekiz hakem Artur Dias yönetecek. Avusturya - Türkiye maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:34 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
AVUSTURYA - TÜRKİYE (CANLI)
AVUSTURYA - TÜRKİYE (CANLI)

A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Zorlu maçı Portekiz hakem Artur Dias yönetecek.


Millilerde sarı kart cezası bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin forma giyemeyecek.


10 oyuncu sınırda

Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.


AVUSTURYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Avusturya:Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Gregoritsch

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, İsmail, Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper


AVUSTURYA - TÜRKİYE CANLI İZLE

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AVUSTURYA - TÜRKİYE CANLI SKOR

#Türkiye
#Avusturya
#EURO 2024
39 dakika önce
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