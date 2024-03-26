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Spor

Avusturya - Türkiye | canlı skor - canlı sonuç

A Milli Takımımız özel maçta deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Avusturya - Türkiye maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:34 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 21:44 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Avusturya - Türkiye
Avusturya - Türkiye

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) hazırlıkları kapmasında A Milli Takımımız özel maçta deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.


Saat 22.45'te başlayacak olan mücadele Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler

Avusturya:
Schlager, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Laimer, Xaver Schlager, Seiwald, Schmid, Baumgartner, Gregoritsch.
Türkiye:
Uğurcan, Mert, Kaan, Merih, Cenk, Salih, Hakan, Arda Güler, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Kenan.

AVUSTURYA - TÜRKİYE CANLI SKOR

#Türkiye
#Avusturya
#Hazırlık maçı
26 dakika önce
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