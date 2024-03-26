Avusturya - Türkiye
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) hazırlıkları kapmasında A Milli Takımımız özel maçta deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Saat 22.45'te başlayacak olan mücadele Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
İlk 11'ler
Avusturya:
Schlager, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Laimer, Xaver Schlager, Seiwald, Schmid, Baumgartner, Gregoritsch.
Türkiye:
Uğurcan, Mert, Kaan, Merih, Cenk, Salih, Hakan, Arda Güler, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Kenan.
AVUSTURYA - TÜRKİYE CANLI SKOR
AVUSTURYA - TÜRKİYE CANLI SKOR
#Türkiye
#Avusturya
#Hazırlık maçı
26 dakika önce