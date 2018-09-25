Ay-yıldızın altın haftası

Türk sporcular, geçen hafta katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 18’i altın 68 madalya kazanma başarısı gösterdi. Ay-yıldızlı sporcularımız karate, tekvando, güreş, judo, eskrim, cimnastik, kick boks, bocce ve buz dansı branşlarında katıldıkları organizasyonlarda 18 altın, 17 gümüş ve 33 bronz madalya elde etti. Milli sporcuların dereceleri 2020 Tokyo Olimpiyatları başta olmak üzere gelecekteki şampiyonalar için umut verdi. Özellikle Tokyo 2020’ye dahil edilen karate branşında alınan 12 madalya yüzleri güldürdü. Şili’nin ev sahipliğinde organize edilen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren Karate 1 A Serisi’nin 3. etabında milli sporcular, 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, serinin 3. ayağında genel klasmanın ilk sırasında yer aldı. Başkent Santiago’daki organizasyonda ay-yıldızlı karateciler Serap Özçelik, Meltem Hocaoğlu, Uğur Aktaş ve Rıdvan Kaptan kürsünün zirvesine çıktı. Takım kata kategorisinde de Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran ve Gökay İlgezdi’den oluşan Türk Milli Takımı, İspanya’yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İREM YAMAN TARİHE GEÇTİ

Tekvandoda grand prix serisinin 3. ayağı Tayvan’ın Taoyuan kentinde yapıldı. Türkiye, seriyi 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Kadınlar 57 kiloda altın madalyaya uzanan İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 40 puan yazdırdı. Ağustos ayında Rusya’da düzenlenen grand prix 2. seri müsabakalarının ardından Tayvan’da da ilk sırayı alan İrem, aynı zamanda üst üste iki grand prix müsabakasında altın madalya kazanan ilk Türk tekvandocu olarak tarihe geçti. Tayvan’da ayrıca kadınlarda +67 kiloda Nafia Kuş, 49 kiloda da Rukiye Yıldırım bronz madalya aldı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devam eden Dünya Judo Şampiyonası’ndan da bir haber geldi. Üçüncülük maçında Polonyalı Damian Swarnowiecki’yi ipponla yenen milli sporcu Vedat Albayrak, 81 kiloda bronz madalya kazandı. Vedat, 2003’te Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olan Neşe Şensoy’un ardından aynı başarıyı göstererek Türkiye’nin madalya hasretini sonlandırdı.

GÜREŞTE İKİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Slovakya’nın Trnava kentinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda milli sporcular, iki kez İstiklal Marşı’nı okuttu. Serbest stilde Arif Özen, grekoromende ise Kerem Kamal dünya şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirdi. Şampiyonada serbest stilde Erhan Yaylacı, grekoromen stilde de Erkan Ergen ile Muhittin Sarıçiçek bronz madalya elde etti.

Milli kick boksçular ise İtalya’da gerçekleştirilen Dünya Gençler Şampiyonası’ndan 5 altın, 9 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 29 madalyayla döndü. 51 ülkeden bin 757 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye’ye altın madalyaları Cengizhan Kuru (full contact 75 kilo), Hamide Yavuz (full contact 52 kilo), Mahsum Teker (full contact 86 kilo), Doğukan Güzelkabaağaç (full contact 91 kilo) ve Can Özbatur (low kick +91 kilo) kazandırdı.

Cimnastikte 12 madalya geldi

Türkiye, Tunus’taki Comegym 3. Akdeniz Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nı 2 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı. Milli sporcu Ayberk Koşak ve Ayşe Begüm Onbaşı kürsünün en üst basamağında yer aldı. Eskrimde madalyalar devam etti. Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Satellite Turnuvası’nda milli sporculardan Enver Yıldırım, erkekler kılıç, Martino Minuto da erkekler flörede birinclik kürsüsüne çıktı. Iryna Shchukla ise kadınlar kılıçta bronz madalya elde etti. Artistik buz patenci Berk Akalın, partneri Nicole Kelly ile katıldığı Challange Kupası’nda birinci oldu. İtalya’daki Avrupa Kadınlar Bocce Şampiyonası’nda milli sporcular, 2 bronz madalya elde etti. Öte yandan motor sporlarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası’nda mücadele eden milli sporcular Deniz Öncü ve Can Öncü ilk iki sırayı aldı. Deniz, İspanya’nın Aragon pistinde hafta sonu gerçekleştirilen iki yarışı da kazandı. Böylece Deniz, daha önce şampiyonluğunu ilan eden ikizi Can’ın ardından sezonu ikincilikle kapattı.