Ayhancan Güven Formula E testine davet edildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Ayhancan, "Benim için eşsiz bir fırsat. GT yarış geçmişine sahip bir sürücü olarak tek koltuklu bir araç kullanmak, gerçekten sabırsızlıkla beklediğim bir deneyim. Berlin'deki test öncesi Spa'daki 24 saat yarışı ve DTM'nin Norisring ayağına katılacağım için yorucu bir süreç olacak. Hepsi peş peşe gelse de elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.