Aykut Kocaman'dan Alex'e cevap: "Pek anlam veremedim"

Aykut Kocaman ile Alex de Souza

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, "Çalıştığın en kötü teknik direktör kim?" sorusuna "Aykut Kocaman" vermişti. Tecrübeli teknik adam, eski öğrencisinin bu açıklamasına cevap verdi.

"Umarım çok daha iyi bir teknik adam olur"

Konuyla ilgili Play Spor'a konuşan Kocaman, "Açıkçası ilk duyduğumda Alex’in böyle bir açıklama yapmış olmasına pek anlam veremedim. Kendi görüşüdür, saygı duyarım. Antrenörlüğe yeni başladı, umarım kendi standartları doğrultusunda çok daha iyi bir teknik adam olur" dedi.

Alex de Souza, Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 2012 yılında Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

SPOR Alex: "En kötüsü Aykut Kocaman"