Spor Aykut Kocamandan Alexe cevap "Pek anlam veremedim"
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Aykut Kocaman'dan Alex'e cevap: "Pek anlam veremedim"

Aykut Kocaman, kendisi için 'çalıştığım en kötü teknik direktör' diyen Alex de Souza'ya yanıt verdi. Kocaman, "Alex’in böyle bir açıklama yapmış olmasına pek anlam veremedim. Umarım kendi standartları doğrultusunda çok daha iyi bir teknik adam olur" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Aykut Kocamandan Alexe cevap: Pek anlam veremedim
Aykut Kocaman ile Alex de Souza

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, "Çalıştığın en kötü teknik direktör kim?" sorusuna "Aykut Kocaman" vermişti. Tecrübeli teknik adam, eski öğrencisinin bu açıklamasına cevap verdi.

"Umarım çok daha iyi bir teknik adam olur"


Konuyla ilgili Play Spor'a konuşan Kocaman, "Açıkçası ilk duyduğumda Alex’in böyle bir açıklama yapmış olmasına pek anlam veremedim. Kendi görüşüdür, saygı duyarım. Antrenörlüğe yeni başladı, umarım kendi standartları doğrultusunda çok daha iyi bir teknik adam olur" dedi.

  • Alex de Souza, Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 2012 yılında Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Alex: "En kötüsü Aykut Kocaman"
SPOR
Alex: "En kötüsü Aykut Kocaman"

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