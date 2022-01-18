Alex: "En kötüsü Aykut Kocaman"

Alex de Souza, Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmıştı.

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve büyük başarılara imza atan Alex de Souza, eski hocası Aykut Kocaman ile ilgili dikkati çeken bir açıklamada bulundu.

Ülkesi Brezilya'da bir röportaj veren Alex'e, "Çalıştığın en iyi ve kötü teknik direktör kimdi?" sorusu yöneltildi.

Alex de Souza bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" yanıtını verdi.

2004 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve oynadığı futbolla adını kulübün efsaneleri arasına yazdıran Alex, teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 2012 yılında sarı-lacivertli takımdan ayrılmıştı.





REKLAM