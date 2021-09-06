Aynalı Çeşme Camii Gençlik Merkezi Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası düzenledi

İstanbul Fatih müftülüğüne bağlı Aynalı Çeşme Camii Gençlik Merkezinde gençlere yönelik Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Değerler Eğitimi derslerinin yanında uzun süredir sürdürülen Geleneksel Okçuluk Kursunda, 60 çocuk okçuluk eğitimi aldı.

Eğitimlere katılan öğrencilere kendi aralarında turnuvalar düzenleyen Aynalı Çeşme Camii Gençlik Merkezi, bu sene de Okçular Vakfı Riva tesislerinde okçuluk turnuvası düzenledi.

Turnuva öncesindeki açılış konuşmasında Aynalı Çeşme Camii Uzman İmam Hatibi ve Fındıkzade Aynalı Çeşme Camii Gençlik ve Eğitim Derneği (FAYED) başkanı Arif Keleş “Tarihini ve değerlerini bilip onlara sahip çıkan toplumların hem maddeten hem de manen dirileceğini; bunun için atalarımızın askeri eğitimin yanında “İrfan Eğitimi” olarak uzun yıllar boyunca kullandığı okçuluğu gençlik merkezlerinde eğitim gören öğrencilere aktararak derslerine odaklanmalarına ve disipline olmalarına yardımcı olmak; tarihini, milli ve manevi değerlerini bilen bir neslin yetişmesine katkı sağlamak istediklerini” belirtti.

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Aynalı Çeşme Camii Uzman İmam Hatibi ve Fındıkzade Aynalı Çeşme Camii Gençlik ve Eğitim Derneği (FAYED) başkanı Arif Keleş.

Selamlama konuşmasında Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, turnuvaya katılım sağlayan gençlere ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek “Bu turnuvanın tarihi ve manevi şahsiyetleri tanımak ve onları örnek almak adına çok değerli olduğunu; ancak milli ve manevi değerlerini bilen nesillerin bugünü ihya edip yarınlarını inşa edebileceğini” söyledi.

Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş.

Turnuva, Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin BAŞ’ın dereceye girenlere madalyalarını takdim etmesiyle son buldu.