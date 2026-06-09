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Aziz Yıldırım ilk iş TFF'ye gidecek: Fenerbahçe'den flaş talep

Aziz Yıldırım ilk iş TFF'ye gidecek: Fenerbahçe'den flaş talep

14:229/06/2026, الثلاثاء
G: 9/06/2026, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım

Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkanlık görevine getirilen Aziz Yıldırım, mazbatasını aldıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yapacak.

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden göreve gelen Aziz Yıldırım, yarın mazbatasını alacak. Sarı-lacivertli kulüpte görevin resmen başlamasıyla birlikte Yıldırım'ı yoğun bir gündem bekliyor.

YABANCI KURALI İÇİN TFF'YE ÇIKARMA

Yeni sezon planlaması, transfer çalışmaları ve teknik yapılanmanın yanı sıra Aziz Yıldırım'ın öncelikli konularından birinin yabancı oyuncu kuralı olacağı öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre tecrübeli başkan, gelecek sezondan itibaren uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralının esnetilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.

Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez TFF'ye gidiyor.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda kiralıktan dönecek isimlerle birlikte sözleşmeli 20 yabancı futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle bu sayının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Bu durum, yeni yabancı kuralının kulüp üzerindeki etkisini artırırken yönetimi de harekete geçirdi.

'TFF'ye gitmemiz lazımsa gideriz' demişti
Aziz Yıldırım da seçim sürecinde katıldığı bir programda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Deneyimli başkan, "
Şimdi bizim 'Futbol aklı' dediğimiz arkadaşlarla yaptığımız konuşmada onlar da bundan sıkıntı doğabileceğini söylediler. Çalışıyorlar, biz seçilirsek TFF'ye gitmemiz lazımsa gideriz"
ifadelerini kullanmıştı.



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