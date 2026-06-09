Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkanlık görevine getirilen Aziz Yıldırım, mazbatasını aldıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yapacak.
Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden göreve gelen Aziz Yıldırım, yarın mazbatasını alacak. Sarı-lacivertli kulüpte görevin resmen başlamasıyla birlikte Yıldırım'ı yoğun bir gündem bekliyor.
Yeni sezon planlaması, transfer çalışmaları ve teknik yapılanmanın yanı sıra Aziz Yıldırım'ın öncelikli konularından birinin yabancı oyuncu kuralı olacağı öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre tecrübeli başkan, gelecek sezondan itibaren uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralının esnetilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda kiralıktan dönecek isimlerle birlikte sözleşmeli 20 yabancı futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle bu sayının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Bu durum, yeni yabancı kuralının kulüp üzerindeki etkisini artırırken yönetimi de harekete geçirdi.