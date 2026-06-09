Aziz Yıldırım da seçim sürecinde katıldığı bir programda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Deneyimli başkan, "

Şimdi bizim 'Futbol aklı' dediğimiz arkadaşlarla yaptığımız konuşmada onlar da bundan sıkıntı doğabileceğini söylediler. Çalışıyorlar, biz seçilirsek TFF'ye gitmemiz lazımsa gideriz"