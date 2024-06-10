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Spor

Aziz Yıldırım'dan teşekkür mesajı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’deki ölü toprağını kaldırdıklarını ve kulübe değerli bir ivme kazandırdıklarını belirterek, "Kazanan, her zaman temenni ettiğimiz gibi Fenerbahçe olsun" dedi.

15:47 - 10/06/2024 Pazartesi
IHA
Aziz Yıldırım taraftarı selamladı.
Aziz Yıldırım taraftarı selamladı.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Ali Koç ile başkanlık yarışına giren Aziz Yıldırım, seçimin galibi Koç ve yönetimini tebrik etmesinin ardından bugün yazılı bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj ileten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:


"Bundan yaklaşık 3 hafta önce, ben ve arkadaşlarım her şeyden çok sevdiğimiz kulübümüzü yönetmeye talip olduk. Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk. Dün gerçekleşen olağan seçimli kongrede, Ali Koç ve yönetimi üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Kazanan, her zaman temenni ettiğimiz gibi Fenerbahçe olsun. Bu süreç boyunca desteklerini esirgemeyen tüm Fenerbahçe derneklerine, bizlere destek olan ya da olmayan tüm kongre üyelerimize, dünyada eşi benzeri olmayan taraftarlarımıza, özverilerini bir an bile eksik etmeyen gönüllü çalışan dostlarımıza, çocuklara, gençlere ve kulübümüze teşekkür ederim. Şahsım ve arkadaşlarım, 3 hafta önce aday olarak, Fenerbahçe’deki ölü toprağını kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz. Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda, bu camianın bir taraftarı olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız. Fenerbahçeli çocukların üzülmemesi dileğimle, hepinizi saygıyla selamlıyorum."






#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Ali Koç
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