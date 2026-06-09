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Aziz Yıldırım'ın 3. transferi sol bek: Dünyaca ünlü ismi çok istiyor

Aziz Yıldırım'ın 3. transferi sol bek: Dünyaca ünlü ismi çok istiyor

16:509/06/2026, الثلاثاء
G: 9/06/2026, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Aziz Yıldırım'ın üçüncü transferi sol bek mevkisine.
Aziz Yıldırım'ın üçüncü transferi sol bek mevkisine.

Başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verdi. Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'nin kısa süre içinde açıklanması beklenirken, sarı-lacivertlilerin Bundesliga'da forma giyen yıldız sol bek için de devreye girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, camianın uzun süredir meşgul olduğu seçim sürecini geride bırakırken rotasını tamamen transfer çalışmalarına çevirdi. Edinilen bilgilere göre Yıldırım yönetiminin, mazbatanın alınmasının hemen ardından iki önemli transferi resmen duyurması bekleniyor.

Daha önce Fenerbahçe forması giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi ile Bundesliga'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Serhou Guirassy'nin kısa süre içerisinde açıklanabileceği belirtiliyor.

Vedat Muriqi - Serhou Guirassy

Ancak sarı-lacivertlilerin transfer gündemi bununla da sınırlı değil. Sözcü'nün haberine göre Aziz Yıldırım'ın listesinde ses getirecek bir yıldız daha bulunuyor. Başkanın, son dönemde Avrupa futbolunun en dikkat çeken sol beklerinden biri olan Alejandro Grimaldo için harekete geçtiği öne sürüldü.

Şampiyonluk sezonunda Bayer Leverkusen'in tarihi başarısında önemli rol oynayan İspanyol futbolcunun Alman ekibiyle yalnızca bir yıllık sözleşmesinin kaldığı ifade edilirken, oyuncunun da yeni bir maceraya sıcak baktığı öğrenildi.

Hücum gücü, duran toplardaki etkinliği ve tecrübesiyle öne çıkan Grimaldo, geride bıraktığımız sezon 46 maça çıkarken 14 gol atıp, 12 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan İspanyol sol bekin sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.





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