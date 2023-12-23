Babel'den dikkat çeken kıyas: Boey ile Ferdi arasındaki tercihini açıkladı

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen ve şu sıralarda 1. Lig ekibi Eyüpspor'un başarısı için ter döken Ryan Babel, yarın oynanacak derbi ve Beşiktaş'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldızın Ferdi Kadıoğlu-Sacha Boey kıyası dikkati çekti.





Tivibu Spor'a konuşan Hollandalı yıldızın sorulara verdiği cevaplardan öne çıkanlar şöyle:





Fenerbahçe-Galatasaray derbisi





''Bu sezon iki takımda çok iyi oynuyor. Çok iyi takımları var. Çok iyi antrenörleri ve oyuncuları var. Umarım Galatasaray kazanır. Ama ikisi arasında kazanma şansları yüzde 50-50. Kadıköy oynamak için zor bir yerdir. Özellikle derbilerde zordur. Fenerbahçe taraftarı takımının arkasında olacaklar. Galatasaray için iş daha zor hale gelecek. Deplasmanda oynamak böyle bir derbide her zaman farklı olur. Umarım Galatasaray'ı negatif olarak etkilemez. Sonuçta bir futbol taraftarı olarak güzel bir maç izlemek istiyorum."













"Ferdi, Sacha Boey'dan daha yetenekli"





''Ferdi'nin nasıl geliştiğini görmek güzel oldu. Normalde bir hücum oyuncusuydu. 21 yaş altında Hollanda da oynamıştı. Biraz takip etmiştim. Kariyerinin nasıl geliştiğini gördüm. Şu anda bek olarak harika bir iş çıkartıyor. Bence Sacha Boey'dan çok daha yetenekli. Boey da çok iyi bir oyuncu ama onun geldiği yeri gördüğünüzde son iki sezonda çok iyi iş çıkardı. Öncesinde çok fazla sakatlık ve istikrar sorunu yaşadı.''













"Beşiktaş'un durumu beni üzüyor"





''Beşiktaş ne yazık ki zor bir sezon geçiriyor. Bu beni üzüyor. Hala onları destekliyorum. Beşiktaş'ın kalbimdeki yeri çok ayrı. Antrenör değişiklikleri oldu. Sonuçlar istikrarlı olmadı. Şu an şampiyonluk için rekabet edemiyorlar. Ait oldukları yer kesinlikle bu değil.''









Ryan Babel & Vincent Aboubakar

"Aboubakar'a ihtiyaçları var"





''Vincent Aboubakar takımda çok önemli bir yer tutuyor. Kazandıkları maçlarda özellikle o önemliydi. Şu anda olanlar biraz hayal kırıklığı. Ama bence bunu idare edebilirler. Aboubakar'a ihtiyaçları var.''





"En iyisi Terim'di"





''Türkiye'de çalıştığım en iyi teknik direktör bence Fatih Terim. İkinci sıraya Arda Turan, üçüncü sıraya Şenol Güneş'i söylerim.''

Babel, Galatasaray formasıyla 100 maça çıktı ve 17 gol attı.





"Beşiktaş'ta daha iyiydim"





''Şenol Güneş ile beraber de çalıştım. Kişisel başarı olarak bakarsınız Beşiktaş'ta daha iyi bir başarı yaşadım. Bu takımla da alakalıydı. Oynadığımız takım çok iyi bir takımdı. Benim işimi de çok kolaylaştırmışlardı. Galatasaray'da da iyi bir takımımız vardı ama bazı anlarda her şey yerine oturmuyordu takım içerisinde. İyi performans gösteremediğimiz anlar vardı.''











