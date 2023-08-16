Kırmızı ejderhalar yeni sezonun startını Karadeniz’den verdi: Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Avrupa şampiyonluğu hedefiyle yola çıktı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle yola çıktı.
Türkiye Sigorta Basketbol Liginin başlamasına sayılı günler kalırken, ligin iddialı ve başarılı ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji Ordu Giresun Enver Yücel Kampüsü’nde, 2023-2024 yılı sezonunun açılışını yaptı. Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren, baş antrenörlüğünü Sinan Atalay’ın üstlendiği takımın hedeflerinin anlatıldığı ve oyuncuların tanıtıldığı toplantıya, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Hüseyin Yücel, Genel Menajer Alpaslan Aydın ile sporcuların yanı sıra yöneticiler ve alt yapı oyuncuları katıldı.
İKİNCİ KEZ KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ
“BU SENE İYİ BİR TAKIM KURDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM”
ALT YAPI OYUNCULARIYLA BİR ARAYA GELDİLER
KUPAYI TÜRKİYE’YE GETİRMİŞLERDİ
“Kırmızı Ejderhalar” olarak tanınan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunda FIBA Europe Cup’ta namağlup olarak şampiyon olmuş, Türkiye’ye erkek basketbol branşında 7’nci Avrupa Şampiyonluğu kazandırarak büyük bir gurur yaşatmıştı. Takımdan bu sene İstanbul’dan 8, İzmir’den 4, Ankara’dan 1 olmak üzere toplam 13 basketbolcu ile İzmir’den 2, İstanbul’dan 1 olmak üzere 3 teknik ekip çalışanı, milli takımlardan davet almıştı.