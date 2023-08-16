Kırmızı ejderhalar yeni sezonun startını Karadeniz’den verdi: Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Avrupa şampiyonluğu hedefiyle yola çıktı

“Bizim ana hedeflerimizden biri de önümüzdeki 5 yıllık dönemde A Milli Takımımıza, kendi kaynaklarımızdan yetişen oyuncularımızı göndermek ve Bahçeşehir Koleji ailesini Türk basketbolunun en kutsal mecrasında temsil etmek. Bizler bu sene tüm takım tüm ekip olarak çok heyecanlıyız. Bu kulübü kurarken kendimize verdiğimiz sözlerden biri de Bahçeşehir ailesine ve ülkemize bir Avrupa kupası hediye etmekti. Kuruluşumuz üzerinden henüz beş yıl geçmişken önemli bir başarıya imza attık ve ülkemize 7. Avrupa Kupasını getirdik. Elbette hedeflerimiz bitmedi. Aksine, artık geçen sezonlardan daha da hırslıyız. Oyuncu arkadaşlarımızla güzel bir kadro oluşturduk. Ve artık hep beraber yeni bir yola çıkıyoruz. Bu sezonda bildiğiniz üzere FIBA Europe Cup’ta mücadele edeceğiz. Şimdi gönlümüzde, hayalimizde, hedefimizde bir kez daha bu kupayı, FIBA Europe Cup’ı ülkemize getirmek ve ikinci bir rekora imza atmak var, inşallah bunu da başaracağız. Ayrıca Türkiye basketbol süper liginde de kendi kulüp tarihimiz açısından bakıldığında bugüne kadarki en üst sıralarda ligi tamamlayacağımıza inancım tam. Bu sene kadromuzda çok önemli değişiklere gittik, ciddi anlamda kadromuzu yeniledik. Geçmiş yıllara nazaran çok daha sert, çok daha mücadeleci bir takım kurduğumuza inanıyorum. Bu vesileyle de aramıza yeni katılan tüm yerli ve yabancı oyuncularımıza da hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun demek isterim.”