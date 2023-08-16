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Spor

Kırmızı ejderhalar yeni sezonun startını Karadeniz’den verdi: Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Avrupa şampiyonluğu hedefiyle yola çıktı

Türkiye'ye iki yıl önce FIBA Europe Cup şampiyonluğunu getirerek büyük gurur yaşatan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2023–2024 sezonunun startını İstanbul yerine bir ilke imza atarak Karadeniz’den verdi. Takımda hedef, bu sezon tekrar katılacağı FIBA Europe Cup’ta şampiyon olmak.

19:16 . 16/08/2023 Çarşamba
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle yola çıktı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle yola çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Liginin başlamasına sayılı günler kalırken, ligin iddialı ve başarılı ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji Ordu Giresun Enver Yücel Kampüsü’nde, 2023-2024 yılı sezonunun açılışını yaptı. Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren, baş antrenörlüğünü Sinan Atalay’ın üstlendiği takımın hedeflerinin anlatıldığı ve oyuncuların tanıtıldığı toplantıya, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Hüseyin Yücel, Genel Menajer Alpaslan Aydın ile sporcuların yanı sıra yöneticiler ve alt yapı oyuncuları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan takımın Başkanı Hüseyin Yücel,
“Bildiğiniz üzere Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü olarak hem Avrupa’nın hem de Türkiye Basketbol Spor Ligi’nin en genç takımlarından biriyiz. Geçtiğimiz altı yıllık sürece baktığımızda, bu kısa sürede hiç de azınsanmayacak derecede ciddi başarılara imza attık. Her kulübün olduğu gibi bizim Kulübümüzün de öncelikleri var, bir kuruluş felsefesi, bir amacı var. Bu minvalde kurulduğumuz ilk günden itibaren altyapı çalışmalarına yaptığımız yatırımlar, verdiğimiz desteklerle basketbol camiasının en dikkat çeken takımlarından biri olmayı başardık. Bu sezon hem U18 hem de U16 Altyapı takımlarımız finalde Türkiye’nin köklü takımlarını yenerek Türkiye Şampiyonu oldular”
dedi.

İKİNCİ KEZ KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ

Yücel, konuşmasının devamında,
“Bizim ana hedeflerimizden biri de önümüzdeki 5 yıllık dönemde A Milli Takımımıza, kendi kaynaklarımızdan yetişen oyuncularımızı göndermek ve Bahçeşehir Koleji ailesini Türk basketbolunun en kutsal mecrasında temsil etmek. Bizler bu sene tüm takım tüm ekip olarak çok heyecanlıyız. Bu kulübü kurarken kendimize verdiğimiz sözlerden biri de Bahçeşehir ailesine ve ülkemize bir Avrupa kupası hediye etmekti. Kuruluşumuz üzerinden henüz beş yıl geçmişken önemli bir başarıya imza attık ve ülkemize 7. Avrupa Kupasını getirdik. Elbette hedeflerimiz bitmedi. Aksine, artık geçen sezonlardan daha da hırslıyız. Oyuncu arkadaşlarımızla güzel bir kadro oluşturduk. Ve artık hep beraber yeni bir yola çıkıyoruz. Bu sezonda bildiğiniz üzere FIBA Europe Cup’ta mücadele edeceğiz. Şimdi gönlümüzde, hayalimizde, hedefimizde bir kez daha bu kupayı, FIBA Europe Cup’ı ülkemize getirmek ve ikinci bir rekora imza atmak var, inşallah bunu da başaracağız. Ayrıca Türkiye basketbol süper liginde de kendi kulüp tarihimiz açısından bakıldığında bugüne kadarki en üst sıralarda ligi tamamlayacağımıza inancım tam. Bu sene kadromuzda çok önemli değişiklere gittik, ciddi anlamda kadromuzu yeniledik. Geçmiş yıllara nazaran çok daha sert, çok daha mücadeleci bir takım kurduğumuza inanıyorum. Bu vesileyle de aramıza yeni katılan tüm yerli ve yabancı oyuncularımıza da hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun demek isterim.”
diye konuştu.

“BU SENE İYİ BİR TAKIM KURDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM”

Genel Menajer Alpaslan Aydın ise, “
Bu sene A Takım olarak gerçekten iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bunun başarısını da sene sonu sizlere göstereceğiz. Başkanımız bu kulübü açarken bizlere söylediği ilk şey altyapıydı. 6. yılda altyapımız şu an Türkiye’de en iyisi. Çünkü biz çocuklara sadece basketbol oynamayı öğretmiyoruz. Bunun yanında çocuklara sosyal sorumluluk anlamında bir birey nasıl olunur onu öğretmeye çalışıyoruz. Ben kısa zamanda NBA’e bir oyuncu göndereceğimizi düşünüyorum. İnşallah sakatlıksız bir sene geçirelim. Salonda bizi yalnız bırakmamanız çok önemli. Bizler de size güzel bir basketbol izlettireceğiz” dedi. Baş antrenör Sinan Atalay da, “Bu sezon yeni bir yapılanmaya gittik. Hem ligde hem de Avrupa’da en üst seviyeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda elde ettiğimiz tecrübelerle bu sezon sahada mücadele eden, savaşan ve kazanmak için her şeyi yapan bir takım oluşturmaya çalıştık. Bu sezon hedeflerimizden biri Avrupa Kupası’nı tekrardan kazanmak. Ligde de en üst seviyeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşabilecek güzel bir takım kurduk. Yeni sezonumuz hayırlı ve uğurlu olsun.”
dedi.

ALT YAPI OYUNCULARIYLA BİR ARAYA GELDİLER

Takım kaptanı Hadi Özdemir ise,
“Bahçeşehir Koleji formasıyla 6. sezonumu yaşayacağım. Avrupa Kupası’nı bu aileyle birlikte kaldırdım. O günkü heyecanım neyse bu sezon da aynısını hissediyorum. O kupayı tekrar ülkemize getirmek istiyoruz, o milli heyecanı tekrar yaşamak istiyoruz. Takım arkadaşlarım ve teknik heyetle birlikte herkesi mutlu edeceğimize inanıyoruz.”
diye konuştu. Konuşmaların ardından basketbolcular, alt yapı oyuncularıyla bir araya gelip atış yaptı, forma imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

KUPAYI TÜRKİYE’YE GETİRMİŞLERDİ

“Kırmızı Ejderhalar” olarak tanınan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonunda FIBA Europe Cup’ta namağlup olarak şampiyon olmuş, Türkiye’ye erkek basketbol branşında 7’nci Avrupa Şampiyonluğu kazandırarak büyük bir gurur yaşatmıştı. Takımdan bu sene İstanbul’dan 8, İzmir’den 4, Ankara’dan 1 olmak üzere toplam 13 basketbolcu ile İzmir’den 2, İstanbul’dan 1 olmak üzere 3 teknik ekip çalışanı, milli takımlardan davet almıştı.



#Bahçeşehir Koleji
#Basketbol
#FIBA Europe Cup
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