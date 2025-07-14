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Bahçeşehir Koleji Matthew Mitchell'ı transfer etti

Bahçeşehir Koleji Matthew Mitchell'ı transfer etti

18:2814/07/2025, Pazartesi
AA
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Matthew Mitchell
Matthew Mitchell

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Matthew Mitchell'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matthew Mitchell'ı renklerine bağladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak THY Avrupa Ligi ekiplerinden Zalgiris forması giyen 26 yaşındaki forvet, yeni sezonda Bahçeşehir Koleji'nin başarısı için ter dökecek.


Mitchell, 2023-2024 sezonunda Türkiye'de Beşiktaş forması giymişti.




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