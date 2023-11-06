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Spor

Bailly özür diledi

Antalyaspor maçının devre arasında soyunma odasında takım arkadaşı Tayfur Bingöl ile tartışan Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly'den 'özür' paylaşımı geldi.

10:18 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:32 - 6/11/2023 Pazartesi
IHA
Eric Bailly & Tayfur Bingöl

Eric Bailly & Tayfur Bingöl

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’a 3-2 mağlup oldu. Müsabakaya 11’de başlayan siyah-beyazlıların 29 yaşındaki savunmacısı Bailly, ikinci yarının başında oyundan alınmış ve yerini Rosier’e bırakmıştı.


Mücadele sonunda da Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, devre arasında Tayfur Bingöl ile yaşadığı tartışmadan dolayı Fildişi Sahili futbolcuyu oyundan çıkarttığını belirtmişti.


Tüm bu yaşananların ardından Bailly, sosyal medya hesabından özür diledi. Başarılı stoper, "Rekabetçi lma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim. Başımızı kaldırıp diğer maça odaklanalım" cümlelerine yer verdi.







#Beşiktaş
#Eric Bailly
#Tayfur Bingöl
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