Bakan Kasapoğlu: "En yüksek katılım olacak"

5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenecek. Oyunlar öncesinde tanıtım organizasyonu gerçekleştirilirken, tanıtım töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, en yüksek katılımın bu yıl olacağını vurguladı. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çok iyi hazırlandık"

"5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da en yüksek katılımla düzenleyeceğiz. Tabi bunun için biz çok hazırlandık. Ülke olarak hazırlandık, Konya'nın bunda büyük katkısı oldu. Bakanlık olarak ilgili kurumlarla ilişkimizi en güçlü şekilde oraya koyduk."

"Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde"

Türkiye bir spor ülkesi, Türkiye her alanda olan iddiasını son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle onun vizyonuyla sporda da icraatla ve hizmet siyasetiyle ortaya koyan bir ülke.

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"İlk veledromu yaptık"

"Tesisleriyle, altyapısıyla ve insan kaynağıyla artık son 7 gün kaldı. Burada her şey hazır. Bugün misafirlerimizle tesislerimizi geziyoruz ve onlara tanıtıyoruz. Konya şehrimizde ülkemizin ilk veledromunu inşa ettik. Burayı pandemi sürecinde yaptık."