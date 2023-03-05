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Spor

Bakan Kasapoğlu Messi'nin formasını bağışladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Lionel Messi’nin kendisine hediye ettiği imzalı formayı depremzedeler için düzenlenecek müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla Galatasaray Kulübü'ne bağışladı.

10:02 . 5/03/2023 Pazar
AA
Bakan Kasapoğlu formayı Dursun Özbek'e teslim etti.

Bakan Kasapoğlu formayı Dursun Özbek'e teslim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübünü ziyaret etti.


Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Lionel Messi’nin kendisine hediye ettiği imzalı formayı depremzedeler için düzenlenecek müzayedede açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılı kulübe bağışladı.


Galatasaray kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı, "Anlamlı kampanyaya destek veren tüm halkımızı bu anlamda tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel çabaya Messi'nin imzalı forması ile katılıyorum" ifadelerini kullandı.


Başkan Dursun Özbek de Bakan Kasapoğlu'na günün anısına Galatasaray logosunun yer aldığı plaket hediye etti.


Dursun Özbek, Bakan Kasapoğlu'na plaket takdim etti.


#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
#Lionel Messi
#Galatasaray
1 saat önce
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Bakan Kasapoğlu Messi'nin formasını bağışladı
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